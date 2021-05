Răzvan Pleșca, meciul 300 în Liga 1: „Mă bucur că am reușit să ajung la o cifră importantă, chiar înainte de retragere!”

12:10

Un lot de 265.000 de ouă contaminate cu Salmonella, provenite de la un fermier din sudul țării, a fost oprit de la comercializare de inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Ouăle contaminate […] The post Un lot de 265.000 de ouă contaminate cu Salmonella, depistat într-un centru de ambalare din Capitală appeared first on Cancan.