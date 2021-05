Filmele „Army of the Dead” şi „The Woman in The Window” şi ultimul sezon „The Kominsky Method”, între premierele lunii pe Netflix

„Army of the Dead”, cea mai nouă producţie regizată de Zack Snyder, „Jupiter’s Legacy”, o dramă cu supereroi bazată pe romanele grafice semnate de Mark Millar şi Frank Quitely, „The Woman in The Window”, un thriller bazat pe cartea omonimă a lui A. J. Finn, cu Amy Adams în rol principal, şi noi sezoane din „Lucifer”, „Ragnarok” şi „The Kominsky Method” se numără între noutăţile lunii mai pe Netflix.

