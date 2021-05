MAE intervine în cazul turiștilor români blocați în Sri Lanka

09:00

Cosma are 42 de ani și locuiește, de mai bine de un an, într-o baracă fără ușă, în comuna Saelele din județul Teleorman. Nu are lumină și nici apă. A supraviețuit acolo și iarna trecută, la minus 20 de grade, în condiții foarte grele. Colega noastră, Anna de Hillerin, a aflat povestea sa incredibilă și v-o prezintă acum, în campania umanitară Realitatea de lângă tine.