Românii au obţinut 4,4 milioane de euro de la bănci, în urma negocierilor

„Army of the Dead”, cea mai nouă producţie regizată de Zack Snyder, „Jupiter’s Legacy”, o dramă cu supereroi bazată pe romanele grafice semnate de Mark Millar şi Frank Quitely, „The Woman in The Window”, un thriller bazat pe cartea omonimă a lui A. J. Finn, cu Amy Adams în rol principal, şi noi sezoane din „Lucifer”, „Ragnarok” şi „The Kominsky Method” se numără între noutăţile lunii mai pe Netflix.