VIDEO – Veniseră să viziteze ZOO, însă au avut parte de surpriză vieții lor – Ce le-a făcut girafă

15:00

Vă prezentăm drama unei femei care își crește singură copilul care are o boală foarte rară. Gabriel se lupă în fiecare zi cu sindromul KLIPPEL, cunoscut drept "piciorul de elefant". Băiatul are nevoie de mai multe intervenții, operații care costă, în Franța, 200 de mii de euro. Sunt bani pe care mama nu îi are. Femeia a povestit cu lacrimi în ochi drama prin care trece, încă, de când copilul avea cinci luni. Vă avertizăm, că urmează imagini cu un puternic impact emoțional, relatează Realitatea PLUS.