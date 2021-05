Klaus Iohannis, mesaj de Paștele ortodox: ”Vom depăși această teribilă perioadă!”

19:40

Nu am avut nici cea mai mică atracție pentru mediul religios ortodox sau pravoslavnic, cum îi spuneam noi. Am crescut lângă ei, dar am fost educat exact opus: legalist şi auster stil protestant. Pe ortodocși/pravoslavnici îi priveam superior: ei erau arhaici, ritualici. Icoanele lor mă speriau. Noi eram aleşii, ei – pierduţii. Asta e viziunea […]