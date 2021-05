Ce am descoperit într-o noapte de Înviere

Nu am avut nici cea mai mică atracție pentru mediul religios ortodox sau pravoslavnic, cum îi spuneam noi. Am crescut lângă ei, dar am fost educat exact opus: legalist şi auster stil protestant. Pe ortodocși/pravoslavnici îi priveam superior: ei erau arhaici, ritualici. Icoanele lor mă speriau. Noi eram aleşii, ei – pierduţii. Asta e viziunea […]

