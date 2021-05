Vulpița, mesaj emoționant din spital, unde a ajuns de urgență

19:20

Smiley are success cu emisiunea lui, 8, 8 și ceva FIX, foarte mulți fani ai artistului având numai cuvinte de laudă. Sunt, însă, și momende hazlii, pe care aceeași admiratori le fac prin comentariile lor. […] The post Dezvăluiri chiar la emisiunea lui Smiley: ”A pus inelul sub brăduț și a fugit la baie! Era tot roșu, mai să plângă!” appeared first on Cancan.