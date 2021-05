Biletul Zilei: Așa atacăm al cincilea „VERDE” consecutiv »»

09:00

Gaz Metan Mediaş a terminat la egalitate cu FC Argeş, 1-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1. Ardelenii au deschis scorul prin Ronaldo Deaconu (mmin.23), dar FC […] The post Răzvan Pleșca, meciul 300 în Liga 1: „Mă bucur că am reușit să ajung la o cifră importantă, chiar înainte de retragere!” appeared first on Cancan.