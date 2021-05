Conflict sângeros în județul Dolj, chiar în noaptea de Înviere: Doi tineri au ajuns la spital, după ce au fost înjunghiați

10:45

Echipa Realitatea Plus a venit cu daruri de Paște la cei nouă copii premianți din Capitală, care mănâncă în fiecare zi doar cartofi și orez. Ei trăiesc în chirie, alături de părinții lor, într-o casă care are două camere, asta după ce banca le-a luat locuința. În urma campaniei de la Realitatea Plus, zeci de telespectatori au sărit în ajutorul familiei Motocu.