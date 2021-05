Coșmar cu Zapata. Depășit și înlocuit la pauză, Chiricheș a luat note mici

23:30

Academcia Clinceni a învins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0. Marinos Ouzounidis (52 de ani) a recunoscut superioritatea adversarilor. Cronica meciului Academica Clinceni - CS Universitatea Craiova„Am obținut ceea ce am meritat. Rezultatul e corect. Nu am jucat ce știm, nu ne-am făcut jocul și am comis multe greșeli . Jucăm din 3 în 3 zile, nu prea îți dai seama în ce condiție fizică vor fi jucătorii. Nu am aplicat ce am discutat înaintea meciului. ...