Cine este studenta de 19 ani găsită moartă în camera de cămin din Iași

10:00

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău par că și-au petrecut Paște împreună, deși oficial, în prezent se află în plin scandal. Amândoi se luptă pentru custodia celor doi copii pe care îi împreună. Cele două vedete […] The post Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare că se apropie de final. Indiciile care i-au dat de gol. FOTO appeared first on Cancan.