Dinamo vrea să continue cu „Robin Hood” » Primul jucător din „haită” căruia i se oferă prelungirea contractului

Canadianul Patrick Marleau (41 de ani) a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în NHL, campionatul de hochei nord-american. Are în acest moment 1.768 de meciuri. Până pe 19 aprilie 2021, recordul de meciuri în NHL era deținut de Gordie Howe, cu 1.767 de apariții. Patrick Marleau l-a depășit și nu are de gând să se oprească prea curând. Sportivul din Canada, sub contract cu San Jose Sharks în acest moment, a debutat în anul 1997. ...