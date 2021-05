Regulamentul și finala Cupei Spaniei îi dau peste nas lui MM Stoica: Andrei Burcă nu merita mai mult de „galben”!

14:40

Colaborarea dintre AS Roma și Paulo Fonseca (48 de ani) se încheie în iunie. Clubul giallorosso a făcut azi anunțul oficial, în condițiile în care portughezului i se reînnoia automat acordul doar dacă prindea grupele Ligii Campionilor.„În acești doi ani am trăit salturi și căderi, dar am dat mereu totul pentru acest club și acest oraș. Le mulțumesc fanilor, jucătorilor și conducerii care m-au susținut", a zis antrenorul de 48 de ani. ...