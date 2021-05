Sezonul al doilea al serialului “Emily in Paris” intră în producție

10:40

“There Is No Evil”, filmul recompensat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin din 2020, regizat de Mohammad Rasoulof, va fi lansat în cinematografe pe 14 mai, de Kino Lorber Studios, iar trailerul […] Articolul “There Is No Evil”, de Mohammad Rasoulof, despre sistemul opresiv iranian, lansat pe 14 mai apare prima dată în Apropo.ro.