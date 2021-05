Penalty a la Tase

08:40

România are 63 de sportivi calificați, până acum, pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tocmai în acest an, Guvernul s-a gândit să aloce pentru Sport, din cele 30 de miliarde de euro din Planul de Reziliență (detalii), exact ZERO EURO! Declarația aparține președintelui Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, și a fost făcută la TÂLCtalk, interviul realizat de Dragoș Pătraru la Starea Nației și difuzat la Prima TV pe 4 mai.VIDEO. ...