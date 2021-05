Bancul zilei | ”Iubito, astăzi te scot în oraș!”

14:20

Simona Trașcă și Loredana Chivu au îngropat securea războiului după câteva luni de când s-au certat. Cele două blondine au petrecut împreună de Paște. După ce au fost certate preț de câteva luni, după întoarcerea din vacanța luxoasă […] The post Simona Trașcă și Loredana Chivu au îngropat securea războiului. Au petrecut împreună de Paște appeared first on Cancan.