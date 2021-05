Mare atenție! Preşedintele de bloc poate intra în orice apartament, chiar și fără acordul proprietarilor. În ce condiții se aplică regula

17:10

Andreea Antonescu face parte și ea din grupul vedetelor care s-au vaccinat. A făcut-o marți și imediat a pus pe Instagram fotografia în care un cadru medical îi bagă în mână serul miraculos. Andreea Antonescu […] The post Andreea Antonescu s-a vaccinat anti-COVID! Mesajul transmis de artistă: ”Știu că e un subiect delicat!” appeared first on Cancan.