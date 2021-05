Mitică Dragomir „a dat moda” în Dorobanți + Manelele au ieșit din pandemie

00:10

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au “divorțat”. Ce-i drept, în glumă. Prietenii cuplului au intrat în fibrilații după ce soțul fostei componente a trupei Class a postat, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, un mesaj în care […] The post Adevărul din spatele „divorțului” ex-solistei de la Class. „Ea mi-a spus inițial că nu am curaj” appeared first on Cancan.