Preot din Curcani înregistrat când îi făcea avansuri unei fete de 14 ani la spovedanie: „Eu știu că ție îți place de mine și mie îmi place de tine, da”

Guvernatorul statului american New Jersey, Phil Murphy, a anunțat luni că a fost demarat programul „Shot and a bere”, care oferă gratuit un pahar de bere fiecărei persoane trecute de 21 de ani care primește prima doză de vaccin anti-COVID-19 în luna mai, informează ABC News. Autoritățile din statul New Jersey speră ca, până la […]