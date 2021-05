Primarul comunei Soveja din Vrancea, amenințat de un colonel STS

00:00

Valeriu Gheorghiță - președintele Comitetului Naţional de coordonare a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 a vorbit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, despre valabilitatea vaccinului. „Cu siguranță că această durată va fi mult mai lungă decât șase luni, opt luni, un an, poate chiar mai mult, dar este greu de anticipat”, a spus Valeriu Gheorghiță, la Realitatea PLUS.