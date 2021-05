NOTE GSP: jucătorul reinventat de Uhrin, încă un meci excelent pentru Dinamo! Cine a fost omul meciului la Iași

15:30

Chelsea - Real Madrid, returul semifinalelor Ligii Campionilor 2020/2021, e meciul sezonului pentru ambele echipe, dar și una dintre cele mai importante partide din cariera lui Thomas Tuchel (47 de ani). Neamțul are șansa de a se înscrie pe lista selectă a tehnicienilor care joacă doi ani la rând cu marele trofeu pe masă și poate deveni primul din istorie care atinge ultimul act în doi ani consecutivi cu echipe diferite. Abramovich vs. Perez, Tuchel vs. ...