Verde la Jackpot-uri pe Lucky Six și Lucky X. Plus 125 de extrageri în plus, zilnic!

Am înțeles mai bine cum funcționează aparatul de fabricat opinie favorabilă și putere sporită în sistem. Old Trafford a fost invadat de o gloată (mob - cu inimitabilul cuvânt sanitar folosit de englezi). Man U - Liverpool nu s-a mai putut juca. Facă-se voia lui Mob! Cine a adus Mobul pe Old Trafford? Și la ce bun? Evident, presa și opinia luminată care au creat spațiul de lucru și alibiul Mobului.Rețeta are două trei rânduri. ...