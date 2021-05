Spitalul Wiener Privatklinik a fostinclus înlista celor mai bune spitale dinlume în 2021 de către una dintre cele maiprestigioase reviste Americane, Newsweek

Excelenţa medicală i-a adus spitalului Wiener Privatklinik, unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, distincţia One of World’s Best Hospitals 2021. WPK se află printre cele 2,000 de spitale din 25 de ţări incluse în clasamentul celor mai bune spitale din lume, realizat de publicaţia americană Newsweek în colaborare cu compania globală de cercetare a pieţei Statista.

