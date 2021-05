Mihai Bendeac, cu păr! Imaginile făcute publice de fosta lui dirigintă

09:30

„Burlacul” ascunde în spatele zâmbetului multă durere. Andi Constantin a traversat perioade mai puțin plăcute din punct de vedere emoțional, dar cu toate acestea a reușit să le facă față cu brio. A fost nevoie […] The post Andi Constantin, declarații despre accidentul care i-a schimbat viața: „Am fost în depresie mai bine de șase luni” appeared first on Cancan.