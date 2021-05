Bancul Zilei | Era un băiat de 20+ ani și zisă: «Drăguțo, ce înghețată vrei: pe cornet sau pe băț?», că fac eu cinste / Și tu ce îi ziseși?

19:50

Alex Dima a trecut printr-o dramă în urmă cu 12 ani, atunci când a rămas văduv. Soția lui, Roxana, s-a stins din viață în urma cancerului, la doar un an după ce o născuse pe […] The post Drama neștiută a lui Alex Dima. Soția jurnalistului a murit de cancer când fetița lor avea doar un an appeared first on Cancan.