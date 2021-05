Oana și Viorel Lis se pregătesc să devină părinți! Cei doi au început să amenajeze camera copilului. „Toate lucrurile astea trebuie pregătite din timp”

08:10

Nu de multe lucruri suntem siguri în viață, însă unul dintre ele chiar are o certitudine absolută: faptul că Loredanei Groza îi place să fie sexy. De curând, vedeta s-a afișat într-o ipostază de infarct, […] The post Loredana Groza uimește din nou. Artista și-a lăsat sânii pe afară, în cea mai decoltată rochie. FOTO appeared first on Cancan.