Tragedie la Neptun! Un bărbat care făcea kitesurfing a decedat. A pierdut controlul și a căzut în apă

08:50

S-a dat alarma în această dimineață pe autostrada București-Pitești, pe raza localității Argeș. O cisternă încărcată cu motorină și benzină a luat foc. Șoferul a observat la timp fumul care ieșea de sub cisternă și […]