Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou „VERDE” »»

11:50

În prima vineri de după Paști, respectiv 7 mai 2021, are loc sărbătoarea cu cruce rosie Izvorul Tămăduirii. Aceasta are mai multe tradiții si superstiții. Potrivit preotului Gabriel Cazacu, tradițiile de Izvorul Tămăduirii sunt legate […] The post Izvorul Tămăduirii 2021. Tradiții si superstiții pentru prima vineri de după Paști. Ce e interzis să faci azi appeared first on Cancan.