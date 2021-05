Raluca Pastramă, momente grele după divorțul de Pepe. „Mergeam și eram un fel de umbră”

23:00

Dani Oțil l-a luat în vizor pe Zanni. Matinalul de la Antena 1 a „recitat” câteva versuri dintr-o piesă a Faimosului și a făcut o „analiză pe text”. Se pare că melodiile lansate de Zanni […] The post Dani Oțil, atac la adresa lui Zanni! Cum l-a taxat matinalul pe Faimosul de la Survivor. „Nu spun nimic” appeared first on Cancan.