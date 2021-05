Peste 10.000 de oameni s-au vaccinat la maratonul organizat în Capitală - Ce au făcut oficialii când au rămas fără doze

12:45

Academicianul Leon Dănăilă, cel care a operat pe creier și a salvat peste 40.000 de pacienți, este umilit astăzi de ministerul Sănătății. Doctorul are nevoie de o proteză la șold, însă ministrul Ioana Mihăilă îi transmite că nevoile din sistem sunt foarte mari și că fiecare pacient va fi tratat în funcție de urgență. Pe de altă parte, o clinică privată din Constanța a anunțat că dorește să-i ofere academicianului sprijinul de care are nevoie, potrivit Realitatea Plus