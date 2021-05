Atac terorist în Afganistan. Zeci de persoane și-au pierdut viața 

14:10

Înainte de Sărbătorile de Iarnă, familia Cristinei Calistru din Corabia a fost lovită de tragedie. Tânăra de numai 30 de ani a adus pe lume cel de-al doilea copil al său, dar din păcate, a […]