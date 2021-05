Dani Oțil s-a dat de gol într-un interviu acordat lui Bobonete. Obiectul pe care Loredana îl are în living

18:50

Patty Hernandez, 39 de ani, o femeie din Carolina de Nord, SUA, a născut miercuri, 5 mai, cel de-al 16-lea copil, informează The Sun. Femeia a fost însărcinată în fiecare an din 2008, când a adus pe lume primul bebeluș. ”Sunt atât de fericită când sunt însărcinată. La aproximativ trei luni după ce am făcut […]