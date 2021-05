Dinamoviștii, taxați după ultima victorie: „Te salvezi de la retrogradare și să te numești erou?!”

14:50

Robert Lewandowski, 32 de ani, are 39 de goluri în Bundesliga, într-un sezon cu un ”poker”, 4 hattrick-uri și 5 „duble”. Încă două reușite și performanța lui Gerd Müller (40) va cădea după jumătate de secol.Pentru Bayern, titlul nu mai e o nicio surpriză. An de an, invariabil, din 2013, Die Roten sărbătoresc locul 1 în Bundesliga. „Suntem iar campioni, a noua oară la rând, o performanță extraordinară. ...