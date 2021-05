Horoscop chinezesc pentru luni, 10 mai. Ziua este guvernată de Pământ Yang și de Cal

19:30

Acum Cove, pe numele său Gabriel Coveșanu, are o familie frumoasă și o relație de durată, însă în urmă cu ceva ani viața amoroasă a acestuia a fost destul de zbuciumată. Prezentatorul tv are la […] The post Motivele divorțului dintre Cove și prima soție! Aceasta i-a adus acuzații grave. „Nimeni n-ar crede” appeared first on Cancan.