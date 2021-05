Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 9 mai 2021 – Extragerea LIVE

20:00

Mario Fresh a rămas cu un gust amar după separarea de Alex Velea și Antonia. Recent, acesta a făcut câteva dezvăluiri despre subiect și a menționat că a fost dezamăgit și că regretă că a […] The post Mario Fresh, dezvăluiri despre ruptura de Alex Velea și Antonia! „Nu am mai existat pentru ei” appeared first on Cancan.