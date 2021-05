Jador, dezamăgit de unii internauți. Ce s-a întâmplat după ce a lansat piesa alături de Loredana și alți maneliști. „Ne consideră niște analfabeți”

22:30

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație frumoasă. Cei doi se iubesc de ceva timp și pare că nimic nu poate să îi despartă. Mai mult, se pare că Mario Fresh are gânduri serioase. […] The post Mario Fresh, gânduri de însurătoare! Relația cu Alexia Eram merge perfect. „Am foarte multe de oferit” appeared first on Cancan.