Ouzounidis, îngrijorat după eșecul Craiovei cu FC Botoșani: „Asta e marea problemă! Trebuie să găsesc jucători!”

CS Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu, 2-3 cu FC Botoșani, și are șanse infime la câștigarea campionatului.La finalul partidei, grecul Marinos Ouzounidis s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi, dar s-a plâns de faptul că are foarte mulți jucători accidentați și suspendați pentru perioada următoare.„Sunt foarte mândru de jucători, au dat totul. În ultimele jocuri nu am evoluat bine, dar azi meritam să câștigăm. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor