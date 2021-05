Alin Oprea nu a divorțat, dar e deja luat. „Medana este demult soția mea”

07:10

În ziua precedentă, de la ora 19:30, s-a desfășurat disputa dintre Ashley Barty și Aryna Sabalenka din cadrul finalei turneului WTA de la Madrid. Confruntarea a fost câștigată de sportiva din Belarus. Desfășurarea partide Ashley […] The post Barty, numărul 1 mondial, a fost învinsă în finala feminină de la Madrid de Sabalenka! appeared first on Cancan.