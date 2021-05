Povestea celor 30 de kilograme de aur dispărute, pentru care statul a obţinut daune de 5,2 milioane de dolari

21:00

Delegaţia USR PLUS în Parlamentul European a prezentat, de Ziua Europei, viziunea formaţiunii pentru Europa de mâine şi propunerile partidului pentru Conferinţa privind Viitorul Europei. Propunerile sunt sub forma unui manifest, la care cetăţenii sunt invitaţi să contribuie. Totodată, USR PLUS propune "să existe un exerciţiu de consultare de genul Conferinţei nu o dată la 10 ani sau la 5 ani, ci în fiecare an".