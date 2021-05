CFR și FCSB promit spectacol cu Sepsi și Academica în ultimele meciuri ale etapei din play-off » 8 variante de profit pregătite AICI »»

10:40

Un incident petrecut la un magazin l-a șocat de-a dreptul pe Speak. Artistul a mărturisit că în timp ce se îndrepta spre casa de marcat, o doamnă s-a băgat la rând în fața lui și […] The post Speak, șocat de răutatea femeilor: „Ferească Dumnezeu să aveți parte în viață de o femeie rea, că sunteți mâncați” appeared first on Cancan.