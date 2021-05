Bilanțul COVID-19 din 10 mai 2021. Câți români au decedat, după ce au contractat SARS–CoV–2, în ultimele 24 de ore

17:00

Se pare că evenimentele nefericite se țin lanț de Florin Salam. După ce în urmă cu doar câteva zile a cântat la căpătâiul lui Ion Petrișor, impresarul maneliștilor, acum Florin Salam se pregătește să își […] The post Florin Salam, în doliu! Mesajul emoționant transmis de manelist. Va pleca în America pentru a participa la înmormântarea lui Babi appeared first on Cancan.