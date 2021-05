Însărcinată în 8 luni, Angela Rusu a devenit bunică! Fiica cea mare i-a luat-o înainte

18:20

Un incendiu de proporții a izbucnit în cartierul Deal, din Bârlad. Focul a pornit de la o casă și s-a extins cu repeziciune. Pentru lichidarea incendiului pompieri din trei județe au fost mobilizați. Misiunea acestora […] The post Incendiu puternic în Bârlad! Pompierii din trei județe au fost mobilizați. Șase case au luat foc appeared first on Cancan.