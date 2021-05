Final demenţial de sezon: Cum arată situaţia în principalele campionate din Europa

23:00

Co-preşedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat despre primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, că, deşi ”a schimbat geaca roşie cu cea galbenă”, referindu-se că acesta a schimbat formaţiunea politică şi a trecut de la PSD la PNL, are ”excese pesediste”. Barna a arătat că la Iaşi, consilierii locali ai USR PLUS au şapte întrebări pentru care aşteaptă răspunsul, înainte de a vota bugetul local.