Agresoarea Cristinei Joia, designer al emisiunii „Visuri la cheie“ de la Pro TV, condamnată. Trebuie să plătească daune morale în valoare de 10.000 de euro

Vaccinarea împotriva COVID-19 are şanse mari să devină mai simplă, mai rapidă şi mai comodă în viitorul apropiat, cu noile formule aflate în dezvoltare. Chiar de anul viitor am putea avea vaccinuri anti-COVID sub formă de pastile şi de spray-uri nazale, iar serurile care se administrează acum vor fi îmbunătăţite.