O femeie a făcut stop cardiac la doar o oră de la rapel. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața

14:30

Theo Rose a răbufnit pe Instagram! Artista n-a mai rezistat și și-a ieșit din minți, după ce a fost înjurată de un fan. Persoanele publice care au devenit și influenceri sunt puse și în situații […] The post Theo Rose a răbufnit pe Instagram! Un fan a scos-o din sărite: ”Să vezi ce șut în c@# îți dau!” appeared first on Cancan.