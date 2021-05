Andra, dezvăluiri în premieră. Motivul pentru care a plecat de la “Vocea României”. “M-am lovit, efectiv, de o…”

21:10

Femeia care a atacat-o pe Cristina Joia și-a primit pedeapsa. Astăzi, instanța a decis condamnarea acesteia la un an și trei luni de închisoare cu suspendare și plata a peste 10.000 de euro daune morale. […] The post Agresoarea Cristinei Joia și-a primit pedeapsa! Femeia a fost condamnată la închisoare și obligată să plătească daune morale appeared first on Cancan.