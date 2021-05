PSD, protest spontan pe holurile Parlamentului. „Nu ascundeţi morţii!” Ce reclamă social-democraţii

12:45

În spatele imaginii de mogul al tehnologiei pe care o are Bill Gates se ascunde un om simplu, care a iubit viaţa, femeile şi munca sa. Conform biografiei „Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace” acesta a avut un stil de viaţă sălbatic, care a fost ascuns de-a lungul timpului de public şi ştiut doar de cercul restrâns de prieteni.