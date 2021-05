Cum a fost jefuită moștenitoarea unui milionar din Top 300 de bijuterii în valoare de peste 130.000 de euro

23:10

Elementul Pământ Yin nu se ciocnește cu niciun alt element, astfel că ziua este mult mai calmă decât de obicei. Elementele sinelui Pământ Yang și Pământ Yin pot primi propuneri interesante în ceea ce privește […] The post Horoscop chinezesc pentru marți, 11 mai. Este o zi guvernată de Pământ Yin și de Capră appeared first on Cancan.