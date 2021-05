Marea împăcare! Jennifer Lopez şi Ben Affleck, din nou împreună?! Cum au fost surprinși cei doi foști iubiți

23:50

Octavian-Claudiu Radu, fondatorul grupului de companii RTC, un holding cu opt linii de business și peste 5.000 de angajați, a petrecut ca un adevărat boier la un restaurant de lux aflat pe malul lacului Herăstrău. […] The post Patronul de la RTC, party de 5* în Herăstrău appeared first on Cancan.